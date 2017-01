Carta a nuestros lectores

In an effort to reach the greatest possible number of readers and to celebrate in 2017 the most diverse range of Costa Rica’s international families and immigrant histories, we are proud to share Spanish translations of two articles published in English earlier this week (click through to view the English versions): this letter from The Tico Times Staff to our readers, and our special feature about the history of immigration in Costa Rica, “There’s No Such Thing as a Pure Costa Rican.” Please check them out and share!

Aquellos que viven fuera de su país de origen — como refugiados, por razones económicas o simplemente quienes buscan nuevas oportunidades — fueron en muchos sentidos la historia más importante de 2016, un año tumultuoso dentro de cualquier parámetro.

Aquí en Costa Rica, miles de inmigrantes de Cuba, Haití y África causaron controversias regionales y presentaron un reto para el gobierno. El sentimiento anti-migrante en los Estados Unidos y Europa se manifestó de nuevas e inquietantes formas En todo el mundo, la desoladora situación de millones de migrantes y el intenso debate sobre su tratamiento fue desgastante para muchos de nosotros.

Quienes son migrantes o quienes creen apasionadamente en el aporte de la migración, pueden haber sentido un llamado a una nueva misión: hablar en nombre de la migración o compartir historias de su impacto positivo en nuestras comunidades.

Para The Tico Times esa misión es de larga data. Desde 1956 este periódico costarricense ha contado historias costarricenses de todo tipo, pero siempre ha tenido un especial interés y afecto por las historias de las familias extranjeras del país.

Nuestros archivos impresos y digitales están repletos de esas historias: desde la pareja pionera responsable de la fundación de nuestro periódico, hasta una inspiradora sobreviviente del Holocausto, la “Primera Dama de la Revolución” nacida en Alabama, o la innumerable cantidad de empresarios, artistas, servidores públicos, académicos y líderes cívicos en todos los campos que eligieron a Costa Rica como su nuevo hogar.

La lista es extensa y su impacto es demasiado amplio para cuantificarse. Desde Monteverde hasta San Vito o Limón, desde la Farmacia Fischel de su barrio hasta el Edificio Steinvorth, desde los barrios más pequeños hasta Casa Presidencial: la historia de la inmigración de Costa Rica está en todas partes.

En un clima internacional donde la xenofobia parece tomar fuerza — y tras un año que nos enseñó que ningún país debería considerarse inmune a una virulenta retórica anti-inmigrante — en The Tico Times sentimos que nuestra misión de celebrar y reconocer esas historias es cada vez más importante.

Somos un medio pequeño en una nación pequeña (y extraordinaria), pero estamos orgullosos de hacer todo lo posible por poner nuestro granito de arena para apoyar la diversidad, la comprensión intercultural y la amistad internacional. Ha sido nuestro pan de cada día durante 60 años, y en 2017 podría ser más importante que nunca.

A medida que este nuevo año avanza, estamos renovando nuestro compromiso con esa misión de varias maneras:

Hoy nos enorgullece compartir con ustedes “El mito del tico puro”, un informe especial sobre la historia de la inmigración costarricense preparado por Gloriana Pacheco como parte del proyecto Punto y Aparte, una iniciativa de mentoría para jóvenes Periodistas que forman parte del Instituto para la Prensa y la Libertad de Expresión (IPLEX). Nuestra directora Katherine Stanley tuvo la oportunidad de servir como mentora de Gloriana junto a la periodista Any Pérez (Premio Nacional del Periodismo Pío Víquez). Esperamos que lea, vea y disfrute el informe resultante, lleno de narraciones de historiadores, genealogistas, inmigrantes y sus descendientes que incluyen desde Presidentes de la República hasta músicos, escritores y una maravillosa activista de La Carpio.

Invitamos a nuestros lectores a compartir sus historias de migración a Costa Rica grabando un video y publicándolo en Facebook o Twitter con el hashtag #SoyMigranteCR para que podamos encontrarlo y compartirlo. Le recomendamos que revise el reporte especial de hoy para que pueda ver muchos de estos ejemplos.

La próxima semana lanzaremos nuestra nueva serie “El mundo en Costa Rica”, con perfiles de residentes de Costa Rica que nacieron en el extranjero.

Tenemos previsto lanzar una serie similar para contar las historias de los costarricenses que viven fuera del país y hacen cosas extraordinarias en sus países adoptivos.

Queremos su opinión a lo largo de este esfuerzo. Cuéntenos: ¿cuáles son sus historias favoritas de migración en Costa Rica? ¿Cómo decidieron ustedes o sus familias venir a este hermoso país? ¿Sobre cuáles ticos en el extranjero deberíamos escribir? Esperamos que muchos de ustedes compartan con nosotros sus historias, comentarios y sugerencias para esta serie de reportajes.

Le deseamos en 2017 lo que nosotros en The Tico Times planeamos buscar y compartir tanto como podamos: esperanza, aprendizaje, comprensión, diversidad y pura vida.

Lea “El mito del ‘tico puro’” aquí.